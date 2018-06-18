Распространяйте свою историю с помощью полиграфии
Наша продукция привлечёт к вашему бренду то внимание, которого он заслуживает.
Уже напечатали нашим клиентам
Произведите впечатление с помощью визиток
Поднимите свою саморекламу на новый уровень с помощью изысканного покрытия silk matte business card, приятного на ощупь. Гладкая бархатная текстура, несомненно, оставит неизгладимое впечатление.
Плоттерная резка любых размеров
Стильно передайте свое послание, используя наши рекламные листовки премиум-класса на заказ! Плотная роскошная бумага и широкий выбор высококачественных покрытий придают каждой рекламной листовке нотку класса. Доступные в различных ассортиментах премиум-класса, они идеально подходят для того, чтобы произвести неизгладимое впечатление.
Рекламная продукция на ваш вкус
Листовки, открытки, блокноты на заказ, которые всегда нравятся публике, – это простой, но эффективный рекламный инструмент, который можно использовать различными способами. Упаковывайте их в подарочные пакеты, используйте в офисе или в качестве подарка — это действительно универсальный продукт.
Стикерпак
Воплотите свои идеи в жизнь с помощью наших листов для наклеек на заказ! Яркие цвета, прочный винил и выбор глянцевой или матовой отделки делают каждую наклейку популярной. Идеально подходит для развлечения, брендинга или творчества, любой формы и размера, которые вы себе представляете.
Наклейки любой сложности
Улучшите дизайн вашего бренда для повышения коммуникации с клиентами. Формы любой сложности для яркого и уникального дизайна.
О нас
Типография BePrint занимается разработкой и изготовлением различной полиграфической, широкоформатной и рекламной продукции. Мы выполним все виды допечатной и послепечатной подготовки. Оказываем услуги по дизайну, полиграфии, изготовлению сувенирной продукции.
В штате типографии BePrint высококлассные дизайнеры, имеющие профильное образование и большой опыт работы в сфере полиграфического дизайна, начиная с дизайна визитки или листовки, заканчивая корпоративным сайтом. Все это можно заказать в типографии BePrint.
У нас разрабатывают дизайн молодожены для свадебных приглашений, пресс воллов, рассадочных карточек и т.д. Предприниматели — дизайн листовок, визиток, широкоформатной печати, плоттерной резки.
А для корпоративных клиентов мы предлагаем разработку фирменного стиля, каталогов, буклетов и т.д. В процессе работы будут учтены все пожелания заказчика. Мы хотим, чтобы наша продукция радовала вас и окружающих вас людей.
Наши популярные продукты
Работать с нами удобно и быстро
Мы располагаем современным печатным оборудованием, что позволяет нам добиваться лучших результатов при печати тиражей. В типографии BePrint используется только высококачественная бумага и картон, от лучших поставщиков со всего мира. Вся бумага проходит специальные тестовые испытания и соответствует евро стандартам.