Листовки, открытки, блокноты на заказ, которые всегда нравятся публике, – это простой, но эффективный рекламный инструмент, который можно использовать различными способами. Упаковывайте их в подарочные пакеты, используйте в офисе или в качестве подарка — это действительно универсальный продукт.